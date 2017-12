In Wörterberg gibt es den letzten Rechenmacher des Burgenlandes. Alois Pieber ist seit über 60 Jahren Rechenmacher, ein fast ausgestorbener Beruf. Bereits sein Vater und auch sein Großvater waren leidenschaftliche Handwerker.

Der Letzte seiner Art

Alois Pieber ist seit über 60 Jahren Rechenmacher, ein fast ausgestorbener Beruf. | BVZ, zVg

Um diese Handwerkskunst auch in Zukunft weiter leben zu lassen hat Vizebürgermeisterin Marianne Hackl die Idee geboren, Rechenmacher-Kurse zu veranstalten. „Bei einem Besuch in der Werkstatt von Alois Pieber ist diese Idee entstanden und Herr Pieber war sofort begeistert“, erklärt Hackl, der es besonders wichtig ist, altes Handwerk zu erhalten. „Das ist eine Chance für den ländlichen Raum“, so Hackl. „Ich habe die Idee aufgenommen und biete einen Kurs an, der sehr gut angenommen wird“, freut sich der letzte Rechenmacher des Burgenlandes über den Erfolg.