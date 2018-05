Dabei ist am Freitag laut der kubanischen Nachrichtenagentur Prensa Latina eine Maschine des Typs Boeing 737 am Flughafen Jose Marti in der Hauptstadt Havanna kurz nach dem Start verunglückt. Nähere Umstände oder Angaben über Verletzte waren zunächst nicht bekannt.

An Bord der Boeing befanden sich 104 Menschen. Die Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Cubana de Aviacion stürzte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Prensa Latina am Freitag in der Nähe des internationalen Flughafens von Havanna ab. Von Seiten des Flughafens verlautete, die Maschine sei auf dem Weg in die ostkubanische Stadt Holguin gewesen.