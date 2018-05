Die Wiener Zeitung, die Presse und die St. Pöltner Zeitung – das sind die drei ältesten noch erscheinenden Zeitungen Österreichs. 150 Jahre ist es her, dass der St. Pöltner Bischof Joseph Feßler den St. Pöltner Boten übernahm – die St. Pöltner Zeitung war geboren.

Kurze Zeit später gründete der „Preßverein in der Diözese St. Pölten“ die Kremser Zeitung und schuf mit diesen beiden Flaggschiffen in den folgenden Jahrzehnten die Grundlage für einen landesweiten Zeitungsring, der seit 53 Jahren unter der Dachmarke NÖN das größte Bundesland Österreichs mit lokalen und regionalen Nachrichten versorgt.

Der Weg dorthin war ein steiniger – von Anfang an. Feßler bewies Mut und Pioniergeist, als er 1868 ins Zeitungsgeschäft einstieg. Für viele Zeitgenossen war es nicht vorstellbar, dass es außerhalb der Metropole Wien noch Berichtenswertes geben könnte. Lokalzeitungen im eigentlichen Sinne gab es nicht. Feßler erkannte das Potenzial, das Nachrichten aus der unmittelbaren Umgebung haben, und wollte mit der St. Pöltner Zeitung ein Gegengewicht zur liberalen Wiener Presse schaffen. Das versuchten in den folgenden Jahren katholische Preßvereine in den meisten Bundesländern.

„Die Wahrheit macht frei!“

St. Pölten befand sich damals wie heute im Umbruch: Die zehn Jahre zuvor eröffnete Kaiserin-Elisabeth-Bahn (heute Westbahn) ließ die Bevölkerungszahl binnen weniger Jahre von 5.000 auf 20.000 explodieren, das beschauliche Städtchen wandelte sich zur Industriestadt. Die ersten Ausgaben der St. Pöltner Zeitung bestanden lediglich aus acht dicht bedruckten Seiten, Fotos gab es keine. Das Motto der Anfangstage ist von zeitloser Gültigkeit: „Die Wahrheit macht frei!“

Das Konzept der Lokalnachrichten aus der Region für die Region entwickelte sich zur Erfolgsgeschichte. Den Preßvereinszeitungen in St. Pölten und Krems folgten bald Ableger im Waldviertel und Mostviertel. In der konfliktgeladenen Zwischenkriegszeit wurden die Preßvereinszeitungen, allen voran die St. Pöltner Zeitung, zu christlichsozialen Kampfblättern gegen die Sozialdemokratie und ihre Zeitungen.

Propagandablatt des NS-Regimes

Doch mit der Nazi-Diktatur änderte sich schlagartig alles. Nur Stunden, nachdem die deutschen Wehrmachtsoldaten die Grenze zu Österreich passiert hatten, besetzten SA-Männer am 12. März 1938 das damalige Preßvereinsgebäude in der Linzer Straße. Die NSDAP beschlagnahmte das Vermögen des Preßvereins, enthob Vorstandsmitglieder ihrer Posten, tauschte den Chefredakteur gegen NS-Hauptschriftleiter aus und machte aus den Zeitungen des Preßvereins die „Bäuerliche Wochenzeitung der NSDAP“.

Es dauerte bis zum 7. März 1946, bis die St. Pöltner Zeitung wieder unter diesem Titel erschien. „Unsere alte liebgewohnte St. Pöltner Zeitung ist wieder da“, jubelte Bundeskanzler Leopold Figl auf der Titelseite. Und Julius Raab, später selbst Kanzler, sah im Wiedererscheinen der St. Pöltner Zeitung „eines der bedeutungsvollsten Symbole“ für die Wiedererneuerung Niederösterreichs.

Spätestens mit der Rückgabe der Vermögenswerte an den Preßverein ging es nach 1953 mit der St. Pöltner Zeitung und ihren Schwesterzeitungen rasant bergauf. „Die Menschen waren hungrig nach Demokratie, nach freier Meinungsbildung, nach Information“, erinnert sich Herbert Binder, der ab 1961 Verlagsleiter war. Er vereinte mit dem damaligen Chefredakteur Hans Ströbitzer die elf Lokalausgaben unter der Dachmarke „Niederösterreichische Nachrichten“. Die NÖN war geboren. Wobei Binder gesteht, dass er einen anderen Marken-Namen bevorzugt hätte: NN. „Mit dem Zungenbrecher habe ich mich zum Glück nicht durchgesetzt“, meint Binder heute. Schrittweise wurde bis Ende der 1980er-Jahre das Erscheinungsgebiet der NÖN auf ganz Niederösterreich ausgedehnt.

Die NÖN lesen drei von vier Niederösterreichern

Heute gibt es 28 NÖN-Ausgaben. Das NÖ Pressehaus erzielt einen Umsatz von 84 Millionen Euro. Etwa drei von vier Niederösterreichern lesen zumindest gelegentlich die NÖN, die NÖN-Online-Channels erreichten im Oktober 2017 erstmals mehr als eine Million User.