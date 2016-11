Die "Bullen" setzten sich auswärts gegen OGC Nizza mit 2:0 durch, Matchwinner war der eingewechselte Hwang Hee-Chan mit einem Doppelpack in der 72. und 73. Minute. Damit haben die Mozartstädter den Aufstieg ins Sechzehntelfinale plötzlich wieder in eigener Hand.

Dazu müssen sie am 24. November in Krasnodar gewinnen, dabei das direkte Duell - die erste Partie endete mit 1:0 für die Russen - für sich entscheiden und dann am 8. Dezember gegen den bereits feststehenden Gruppe-I-Sieger Schalke einen Heimerfolg landen.

Der Sieg der Salzburger war hochverdient. Von Beginn an präsentierten sich die Gäste im 100. Europacup-Match in der Red-Bull-Ära als stärkere Mannschaft und überzeugten vor allem mit intensivem Pressing. Daraus hätten sie fast in der 12. Minute Kapital geschlagen, als Valentino Lazaro den Ball eroberte und für Fredrik Gulbrandsen auflegte, dessen zentraler Schuss Goalie Yoan Cardinale Probleme bereitete. Der Keeper war auch in der 41. Minute bei einem Versuch von Munas Dabbur zur Stelle.

Vom französischen Tabellenführer war vor und nach der Pause mit Ausnahmen von zwei relativ harmlosen Weitschüssen des Stürmerstars Mario Balotelli (21., 38.) nichts zu sehen. Im Gegensatz dazu lieferten die Mozartstädter, die mit fünf Sommer-Neuzugängen, dafür aber zunächst ohne Jonatan Soriano antraten, auch nach der Pause einen überaus gelungenen Auftritt ab.

Auch in der zweiten Hälfte drückten sie auf das Führungstor, das in der 65. Minute bei einem Freistoß von Marc Rzatkowski an die Latte noch verwehrt blieb. Die Einwechslung von Hwang in der 62. Minute brachte die Elf von Oscar Garcia aber dann endgültig auf die Siegerstraße.

Zunächst traf der Südkoreaner in der 72. Minute nach einer Dabbur-Maßflanke per Hechtkopfball, wenige Sekunden später war der Offensivspieler nach einer Vorlage von Josip Radosevic aus kurzer Distanz erfolgreich. Der 20-jährige Hwang erzielte damit in seinen jüngsten vier Pflichtspielen für Salzburg fünf Tore.

Von dem Schock der beiden Gegentore erholte sich Nizza nicht mehr - der überlegene französische Spitzenreiter enttäuschte vor rund 18.000 Zuschauern im EM-Stadion an der Cote d'Azur auf ganzer Linie.