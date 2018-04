Der Auftakt erfolgt am 27. Mai: Die Bundesregierung wird sich, wie von der NÖN bereits berichtet, am letzten Mai-Sonntag zu einer zweitägigen Klausur nach Mauerbach bei Wien (Bezirk St. Pölten) zurückziehen. Mittlerweile steht das Datum 27./28. Mai für diese zweite Regierungsklausur von ÖVP und FPÖ nach der ersten im steirischen Seggauberg Anfang Jänner 2018 fest.

Für Bundeskanzler ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und Vizekanzler FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache wird es eine richtungsweisende Klausur. Nach dem Reigen der Landtagswahlen, der am 28. Jänner dieses Jahres mit der Niederösterreich-Wahl und einem ÖVP-Triumph begonnen hat und am 22. April mit der Salzburger Landtagswahl und einem weiteren ÖVP-Erfolg geendet hat, steht jetzt bei der Klausur die Nagelprobe für heftig umkämpfte Reformpläne bevor.

Dabei geht es um die umstrittene Zusammenlegung der Sozialversicherungsanstalten von 21 auf vier oder fünf Kassen ebenso wie um das weitere Schicksal der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA). Dafür ist laut Ankündigung der Regierungsspitze noch im Mai mit einem konkreten Reformplan zu rechnen.

Kassenfusion und Mindestsicherung sind für NÖ wichtig

Bei Kassenfusion wie AUVA-Reform hat die türkis-blaue Bundesregierung mit heftigem Gegenwind zu kämpfen. SPÖ und Gewerkschaften machen seit Wochen gegen eine „Zerschlagung“ der AUVA mobil. Bei der Fusion in der Sozialversicherung sieht sich die Bundesregierung außerdem dem Widerstand der Bundesländer gegen eine Fusion der neun Gebietskrankenkassen zu einer Bundesgesundheitskassen, bei der die Landeskassen und damit die Länder völlig entmachtet werden, gegenüber.

Ähnlich stürmisch ist die Situation bei der vor dem Sommer vorgesehenen Neuregelung der Mindestsicherung. Allerdings gibt es für eine möglichst rasche bundeseinheitliche Neuregelung unter anderem von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) Unterstützung für Kurz und Strache.

Sie drängt nicht nur zur Eile nachdem der Verfassungsgerichtshof im März die Regelung des Landes Niederösterreich aufgehoben hat, sondern steht auch hinter dem Kurz-Strache-Plan, dass jene, die nur kurz oder gar nicht in das österreichische Sozialsystem eingezahlt haben, wie etwa Asylberechtigte, weniger Geld aus der Mindestsicherung erhalten als Österreicher, die über Jahre Beiträge für das Sozialsystem bezahlt haben.

Im Kampf um Mehrkosten nach Pflegeregress-Ende ist alles offen

Bis zur Klausur in Mauerbach in der letzten Mai-Woche soll auch Klarheit in einer Frage geschaffen werden, die auch die Niederösterreicher und die NÖ-Landesregierung stark betrifft. Es geht um die Mehrkosten durch die Abschaffung des Pflegeregresses, die nach Berechnungen von Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) allein Niederösterreich 94 bis 107 Millionen an Zusatzgeld kostet.

Bundesweit werden die Mehrkosten für Länder und Gemeinden mit 500 bis 600 Millionen Euro beziffert. Der Bund hat bisher nur 100 Millionen Euro zugesagt. Finanzminister Hartwig Löger, der als Gablitzer nur eine kurze Anreise zur zweitägigen Klausur in Mauerbach haben wird, bezweifelt jedoch diese Gesamtsumme stark.

Darüber hinaus stehen Neuerungen im Bildungswesen bevor. Die Weichen für Deutschklassen für Schüler mit Sprachdefiziten sind gestellt, die genau Umsetzung für eine Start im kommenden Schuljahr 2018/19 ab September ist allerdings noch unklar. Daneben will die Bundesregierung auch die Lerninhalte und Talenteförderung auf neue Beine stellen.