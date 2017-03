Ein 74-Jähriger am Steuer des Autos dürfte laut Polizei beim Abbiegen von einem Geschäftsparkplatz in die B17 in Enzenreith das Zweirad übersehen haben. Es kam zur Kollision, der Motorradfahrer (29) und die 27-Jährige am Sozius wurden über den Pkw katapultiert.

Der Zweiradlenker erlitt Blessuren, seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Beide wurden ins Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert, berichtete die NÖ Polizei am Mittwoch. Der ebenfalls aus dem Bezirk Neunkirchen stammende Pkw-Lenker und seine Ehefrau (76) am Beifahrersitz blieben unverletzt.