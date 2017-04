Ganze 764 Beiträge in den österreichischen Tageszeitungen und Fernsehsendern beschäftigten sich zwischen April 2016 und März 2017 mit dem gebürtigen Tiroler, der auf eine Statue in der Kategorie "Beliebtester Schauspieler Kino/TV-Film" hoffen darf. Das bedeutet ein Plus von 21 Prozent. Mit Respektabstand folgt in dieser Sparte Manuel Rubey - er kommt auf 406 Nennungen, was für den 38-Jährigen aber ebenfalls ein Zuwachs in punkto Medienberichterstattung ist. Im Gesamtranking aller Nominierter (30 Frauen und Männer in sechs Kategorien) landet er damit auf Rang 3.

Vor ihn schaffte es noch Ursula Strauss: Sie konnte ihren hohen Wert aus dem Vorjahr noch einmal knapp übertreffen und wurde 543 Mal in Berichten erwähnt. Hinter ihr in der Sparte "Beliebteste Schauspielerin Kino/TV-Film" rangiert Pia Hierzegger mit 274 Nennungen, was gleichzeitig den größten Zuwachs im Ranking darstellt. Ihre Engagements, dabei allen voran im jüngsten Josef-Hader-Film "Wilde Maus", der bei der Berlinale Weltpremiere feierte, ließen die ihr zugedachte Berichterstattung um satte 286 Prozent in die Höhe schnellen.

Etwas enger ist das Rennen in den jeweiligen Kategorien für Serienschauspieler: Nicholas Ofczarek führt bei den Männer (379 Nennungen) vor Jan Josef Liefers (300 Nennungen) und Hans Sigl (198 Nennungen), bei den Frauen hat hier im Berichterstattungszirkus "Tatort"-Mimin Adele Neuhauser (348 Nennungen) die Nase vorn. Ihr folgen Katharina Straßer (304 Nennungen) und Gerti Drassl (215 Nennungen). Bis auf Drassl konnten damit auch alle Genannten ihre Werte aus dem Vergleichszeitraum steigern.

Und ginge die Publikumswahl nach dem Medieninteresse, so müsste sich im Bereich "Show/Unterhaltung" Puls-4-Moderatorin Silvia Schneider (395 Nennungen) durchsetzen, während "Wahlfahrer" Hanno Settele die Kategorie "Information" für sich entscheiden könnte (279 Nennungen). Bei Letzterem ist anzumerken, dass wiederkehrende Formate von Moderatoren (etwa "Zeit im Bild") bei der Information nicht berücksichtigt wurden.

Die Romys werden am 22. April zum bereits 28. Mal verliehen. Die Moderation der TV-Preis-Gala, die vom "Kurier" gemeinsam mit dem ORF veranstaltet wird, übernehmen heuer - wie schon im Vorjahr - Andi Knoll und Katharina Straßer. Die Preisverleihung in der Wiener Hofburg ist ab 21.10 Uhr live auf ORF 2 zu sehen.