„Was ist das Lieblingsgericht der Erbsenprinzessin und wie bäckt eigentlich Frau Holle ihr Brot?“, diese Fragen und viele mehr sollen im Märchen-Kochbuch „Knusper, knäuschen ... KOCHEN WIR!“ beantwortet werden.

„Edition Esspapier“ steht hinter dem Projekt

Die bekannte Kinderbuchautorin Susa Hämmerle will in ihrem Werk 13 beliebte Märchen völlig neu auftischen und zusammen mit Gedichten sowie lustigen Sprüchen 39 Rezepte mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln präsentieren. Dabei widmet sie sich auf den 176 Seiten bei jedem Märchen auch einem bestimmten Produkt: Bei der Geschichte „Die Prinzessin auf der Erbse“ sind es beispielsweise die Hülsenfrüchte, um die es in den Rezepten gehen soll.

zVg

Hinter dem Projekt steht auch die „Edition Esspapier“ mit dem Wiener Neustädter Verleger Jürgen Ehrmann, Illustratorin Sabine Weinert und die Grafikerin Ingrid Ellhotka. Um das Kochbuch aber finanzieren zu können, sind die vier auf der Crowdfunding-Website „Starnext“ auf der Suche nach finanziellen Unterstützern. 8.000 Euro gilt es zu erzielen, damit die Kosten für den Druck, Versand und die Buchpräsentation abgedeckt werden können.

„Für unser Märchen-Kochbuch wurden wir innerhalb einer Woche mit mehr als 2.000 Euro unterstützt. Dafür sagen wir herzlichen ,knusperknäuslichen‘ Dank“, so Ehrmann. Doch das Ziel ist noch lange nicht erreicht: Bis 15. April kann gespendet werden, sodass das Märchen-Kochbuch vor Weihnachten erscheint.

Wer das Projekt unterstützen möchte kann unter www.startnext.com/knusperknaeuschen die Spende abgeben und sich auch eines der „Dankeschöns“ sichern, wie zum Beispiel eine bereits signierte Ausgabe des Märchen-Kochbuchs. Ein Kapitel gibt es übrigens schon unter www.knusperknaeuschen.info zum Herunterladen.