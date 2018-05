Bis zu 57.000 Passagiere sollen bis Jahresende mit einem Austrian Airlines Flug auf dieser Strecke unterwegs sein. „2016 mussten wir die Strecke nach Tokio aufgrund des Wirtschaftsabschwungs und des Währungsverfalls in Japan einstellen. Jetzt sind die Marktbedingungen deutlich besser. Es gibt wieder Potenzial“, erklärt Stephan Linhart, Senior Director Sales Austria & Slovakia. „Wir freuen uns sehr, dass wir so schnell wieder nach Japan zurückkehren können.“

Neben der Attraktivität für Touristen bietet die Strecke zwischen Wien und Tokio auch hohes Potenzial an Transferpassagieren. Rund die Hälfte aller Passagiere wird am Drehkreuz Wien umsteigen. Prag, Zagreb, Innsbruck und Mailand sind hierbei die Top-Transferdestinationen und zugleich stark angeflogene Ziele von Austrian Airlines. So geht es im aktuell laufenden Sommerflugplan wöchentlich von Wien bis zu 37 Mal nach Mailand, bis zu 32 Mal nach Prag, bis zu 31 Mal nach Innsbruck sowie bis zu 19 Mal nach Zagreb.

Tokio im Sommerflugplan 2018

Japans Hauptstadt wird nur im Sommerflugplan jeweils Montags, Dienstags, Mittwochs, Freitags und Sonntags angeflogen. Die Flugdauer von Wien zum über 9.100 km entfernten Tokio beträgt etwa 11 Stunden. Tickets gibt es ab 637 Euro hin und retour inkl. Steuern und Gebühren. Buchbar sind diese unter www.austrian.com, telefonisch unter +43 (0) 5 1766 1000 oder im Reisebüro.