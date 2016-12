Abfahrts-Double in Lake Louise an Stuhec .

Ilka Stuhec hat auch die zweite Weltcup-Abfahrt der Damen in Lake Louise für sich entschieden. Die Slowenin setzte sich nach ihrem Premierenerfolg am Freitag auch am Samstag durch, sie siegte 11/100 Sekunden vor der Schweizerin Lara Gut und 0,43 vor der Ungarin Edit Miklos. Als beste Österreicherin wurde Mirjam Puchner Sechste (0,95), dahinter klaffte eine große Lücke zur nächsten ÖSV-Dame.