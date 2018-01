Der Transfer von Christoph Knasmüllner zum englischen Zweitligisten Barnsley ist praktisch besiegelt. "So, wie es aussieht, wird er bald weg sein", sagte Admiras Trainer und Sportchef Ernst Baumeister am Mittwoch bei einer Bundesliga-Pressekonferenz in Wien. "Ich glaube, das geht sich unter Umständen heute noch aus."

In England läuft das Transferfenster am (heutigen) Mittwoch um Mitternacht ab. In Knasmüllners mit Saisonende auslaufendem Vertrag befindet sich eine Ausstiegsklausel, bestätigte ein Admira-Sprecher. Laut Medienangaben soll sich die Ablösesumme im Bereich von 500.000 Euro bewegen. Knasmüllner hatte im Herbst zwölf Ligatore für die Niederösterreicher erzielt. Im Oktober stand der 25-Jährige erstmals im Kader des ÖFB-Nationalteams.