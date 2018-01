Mit einem Pilotprojekt im Bezirk Baden in Niederösterreich ist die Aktion 20.000 für Arbeitslose über 50 Jahren gestartet worden, die neue ÖVP-FPÖ-Bundesregierung hat das Projekt, mit dem 20.000 ältere Menschen neue Jobs finden sollen, aber heuer zum Jahreswechsel noch in der Anfangsphase gestoppt. „Überlegen Sie nochmals“, appellierte SPÖ-Chef Christian Kern am Mittwoch in der ersten Sitzung des Nationalrats im heurigen Jahr an Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) an eine Fortsetzung der Aktion.

„20xArbeit“, „20x-Hoffnung“, war auf Transparenten der SPÖ-Abgeordneten im Saal an die Regierung gerichtet zu lesen. ÖVP und FPÖ sahen aber ein Auslaufen als gerechtfertigt an, weil die Aktion nicht nachhaltig und somit auf Dauer Jobs für ältere Arbeitslose schaffe.

Sozialministerin Hartinger-Klein sprach von einer „verstaatlichten Arbeitsmarktpolitik“ und sah sich an den Kommunismus erinnert. Bisher seien Betroffene fast nur in Gemeinden beschäftigt worden. Nach zwei Jahren würden diese dann wieder arbeitslos. Der Hauptvorwurf der freiheitlichen Ressortchefin an die SPÖ war jedoch, dass diese in ihrer Regierungszeit seit 2006 bis 2017 im Schnitt 410.000 Menschen in Arbeitslosigkeit oder in Schulungen hinterlasse habe. Die SPÖ solle daher die Menschen nicht verunsichern.

„Künstlicher Arbeitsmarkt“

Auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger kritisierte in einer hitzig geführten Debatte, dass mit der Aktion 20.000 lediglich ein „künstlicher Arbeitsmarkt“ geschaffen werde. „Wir brauchen Nachhaltigkeit“, verlangte der ÖVP-Klubchef, es müssten Jobs für ältere Arbeitslose dauerhaft geschaffen werden: „Das Stichwort muss Qualifikation sein.“

Wöginger verteidigte auch die Pläne zur Neugestaltung des Arbeitslosengeldes und zur Notstandshilfe, die bis Ende dieses Jahres fertig sein sollen. Jemand über 50 Jahren, der lange Beiträge zur Arbeitslosenversicherung eingezahlt habe und arbeitslos werde, brauche sich auch künftig „keine Sorge machen“.

SPÖ-Chef Kern sah das ganz anders. Mit dem Auslaufen der Aktion 20.000, mit dem für 20.000 Menschen über 50 Jahren Beschäftigung geschaffen werden sollte, habe die Bundesregierung „diese Perspektive durch eine Nacht-und-Nebel-Aktion zerstört“. Mit der Diskussion um den Zugriff auf Vermögen von Langzeitarbeitslosen sei außerdem Verunsicherung geschaffen worden. „Es ist ihre Verpflichtung, diese Chaos-Wochen zu beenden“, meinte der SPÖ-Chef.