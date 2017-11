Vienna muss in fünfte Leistungsstufe absteigen .

Der First Vienna FC wird nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofes (OGH) vom 15. November in die fünfthöchste Fußball-Leistungsstufe zwangsrelegiert. Dies gab Österreichs ältester Fußball-Club am Dienstag bekannt. Die Vienna darf die Saison damit nicht in der Regionalliga Ost zu Ende spielen. Die dortige Teilnahme hatte der Verein auf juristischem Weg erzwungen.