Die beiden Anschläge in der Hauptstadt wurden kurz hintereinander während des morgendlichen Berufsverkehrs im Viertel Shashdarak verübt. Der erste Anschlag ereignete sich kurz vor 8.00 Uhr (Ortszeit) in der Nähe des Sitzes des Geheimdienstes NDS. Ein Selbstmordattentäter auf einem Motorrad habe die erste Detonation an einer Kontrollstelle nahe des Geheimdienstquartiers ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher. Als Journalisten zum Anschlagsort eilten, sprengte sich ein zweiter Selbstmordattentäter in die Luft. Zu der Tat bekannte sich die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat".

"Der Attentäter hat sich als Journalist getarnt und in der Menge in die Luft gesprengt", sagte der Polizeisprecher. Bei den Opfern handle es sich um Zivilisten, berichteten Medien unter Berufung auf Sicherheitskräfte. In dem Stadtviertel befinden sich auch die US-Botschaft und das NATO-Hauptquartier.

Zu der genauen Zahl der getöteten Journalisten gab es unterschiedliche Angaben. Laut Gesundheitsministerium waren es fünf, dem Afghanischen Sicherheitskomitee für Journalisten (AJSC) zufolge waren es sieben. Andere Quellen sprachen gar von acht. Die meisten arbeiteten demnach für afghanische Medien. Zu den Toten zählt auch der Cheffotograf der Nachrichtenagentur AFP in Kabul, Shah Marai.

AFP-Informationsdirektorin Michele Leridon äußerte sich bestürzt über Marais Tod, der seit Jahren über die Tragödie in seinem Land berichtet habe. Sie würdigte Marais "außergewöhnliche Kraft", seinen Mut und seine Großzügigkeit. Er habe mit Feingefühl und Professionalität über oftmals "traumatische und schreckliche Ereignisse" berichtet. Sein Tod sei ein "verheerender Schlag" für die mutigen Kollegen im Kabuler Büro und die gesamte Agentur.

Zwei weitere Anschläge ereigneten sich dann im Süden und Osten Afghanistans. Bei einem Anschlag nahe einer Moschee in der Provinz Kandahar tötete ein Selbstmordattentäter mindestens elf Kinder und 16 weitere Menschen verletzt, teilten örtliche Behörden mit. Unter den Verletzten im Distrikt Daman seien neun Zivilisten, zwei Polizisten sowie fünf rumänische Soldaten, hieß es.

In der Provinz Nangarhar wurde bei einem Anschlag der Chef der Kriminalpolizei des Distrikts Behsud getötet. Der Vize-Bezirksgouverneur sowie drei weitere Polizisten seien verletzt worden, berichtete der Sender Tolo News unter Berufung auf Behörden.