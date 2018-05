Die NÖN hat es vor wenigen Wochen berichtet: Die spektakuläre Rennserie könnte im Herbst nach Wiener Neustadt kommen. Rund um den Militärflugplatz Wiener Neustadt West am Flugfeld soll das „Red Bull Air Race“ nach einigen Jahren Pause wieder nach Österreich zurückkehren. Geplant ist ein Lauf im Rahmen der Weltmeisterschaft, die derzeit durch die ganze Welt tourt, zuletzt wurde in Cannes (Frankreich) geflogen.

In den letzten Wochen wurde fleißig verhandelt – wie die NÖN am Montag erfuhr, sind die Chancen, dass der Event tatsächlich in Wiener Neustadt stattfinden wird (es waren auch andere Austragungsorte im Gespräch), deutlich gestiegen und so gut wie fix, die Vertragsunterzeichnungen stehen unmittelbar bevor.

Die Veranstalter rechnen mit rund 50.000 Besuchern an dem Wochenende, für die Stadt würde das auch einen beträchtlichen Mehrwert, etwa bei den Übernachtungen, bringen.