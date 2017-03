Am Samstagnachmittag wird es laut ÖAMTC voraussichtlich ab 15:00 Uhr zu teils erheblichen Behinderungen in Rudolfsheim-Fünfhaus, auf dem Gürtel in beiden Richtungen sowie in der Innenstadt kommen. Auslöser ist die Demonstration „Internationaler Aktionstag gegen Rassismus“, zu der 5000 Teilnehmer erwartet werden.

Die Route im Detail:

Märzpark – Hütteldorfer Straße – Neubaugürtel – Lerchenfelder Gürtel – Josefstädter Straße – Stadiongasse – Parlament.

Die ÖAMTC-Experten befürchten Staus auf der Hütteldorfer Straße stadteinwärts ab Johnstraße, auf dem Inneren und Äußeren Gürtel zwischen Gumpendorfer Straße und Thaliastraße, in der Josefstädter Straße sowie auf der Zweierlinie in beiden Richtungen. Empfehlung: großräumig ausweichen.