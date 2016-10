"Die Unterbrechung ist für die achtstündige humanitäre Pause nötig, die für diesen Donnerstag geplant ist", erklärte Schoigu. Für Zivilisten würden sechs Korridore geöffnet.

Die syrische Armee werde sich so weit zurückziehen, dass auch Kämpfer ungehindert den Ostteil von Aleppo durch zwei Korridore verlassen könnten, sagte Schoigu. Mit der Initiative soll zudem Militärexperten, die sich an diesem Mittwoch in Genf treffen wollten, mehr Spielraum gegeben werden.