Lawinengefahr in Tirol im Laufe des Mittwochs "groß" .

Die Lawinengefahr in den Tourengebieten des Tiroler Westens wird im Laufe des Mittwochs auf Lawinenwarnstufe "4", also große Lawinengefahr, ansteigen. Schneefälle sowie der in den Bezirken Landeck und Reutte prognostizierte Orkan auf den Bergen würden dafür sorgen, teilte der Lawinenwarndienst mit. Die allgemeine, landesweite Gefahrenstufe wurde mit "3", also erhebliche Gefahr, angegeben.