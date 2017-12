Zwei Slowenen blieben am Mölltaler Gletscher unverletzt. Ein steirischer Tourengeher wurde auf dem Rauschkugel in der Steiermark mehrere hundert Meter weit mitgerissen.

Zwei Tourengeher, ein 53-jähriger aus Kumberg bei Graz sowie ein 57-jähriger aus dem Bezirk Weiz, waren am Vormittag gemeinsam auf den Rauschkogel aufgestiegen. Gegen 10.45 Uhr fuhren sie wieder ab und kamen in eine Rinne. Dort löste der jüngere der beiden - er fuhr voraus - ein Schneebrett mit etwa 500 Meter Länge. Die Schneemassen rissen ihn etwa 300 Meter mit.

Der Kumberger wurde teilweise verschüttet und blieb am Rande des Lawinenkegels liegen, schilderte Alpinpolizist Gerhard Rieglthalner im APA-Gespräch. Sofort begann sich der Skisportler selbst auszugraben und auch sein Begleiter fuhr zu ihm, um zu helfen. Da es sehr windig war, konnte der Rettungshubschrauber nicht zu den Tourengehern fliegen, aber eine zufällig ebenfalls mit Tourenski vorbeikommende Ärztin half dem Verletzten und gab ihm Medikamente.

Die Bergrettung stieg schließlich auf und brachte den Mann mit einem Akja vom Berg. An einer Stelle mit weniger Wind konnte der Hubschrauber dann landen und den Patienten aufnehmen. Der 53-Jährige wurde in das LKH Graz geflogen. Äußerlich waren zwar keine Verletzungen zu erkennen, aber es bestand der Verdacht auf innere Verletzungen, so Rieglthalner.

Drei Variantenfahrer aus Slowenien gerieten am Freitag abseits der Pisten am Mölltaler Gletscher in eine Lawine. Ein 52-Jähriger wurde verschüttet, sein 20-jähriger Sohn teilweise ebenso. Die 40 Jahre alte Cousine des 52-Jährigen schlug Alarm und befreite ihre Angehörigen aus den Schneemassen, berichtete die Polizei. Die beiden Männer blieben unverletzt.

Bei der Einfahrt in das freie Gelände hatten die Skifahrer eine Absperrung und ein blinkendes Warnlicht ignoriert. Der 52-Jährige fuhr als erster in den Hang ein, sein Sohn folgte. Da ging die Lawine ab. Beide Männer lösten ihren Airbag aus, der 20-Jährige blieb dadurch an der Oberfläche. Sein Vater wurde trotzdem verschüttet.

Die 40-Jährige half zuerst dem 20-Jährigen, dann ortete sie ihren Cousin mittels Verschütteten-Suchgerät. Ihn holte die Frau nach etwa 15 Minuten aus einer Tiefe von etwa 1,5 Metern an die Oberfläche. Er war bei vollem Bewusstsein, lediglich leicht unterkühlt. Die Gruppe fuhr selbstständig zurück ins Tal.