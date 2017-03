Der bisherige Leiner-Standort nahe der Wiener Stadtgrenze wurde innerhalb von sechs Monaten in einen Lipo - so der Name des in der Schweiz vertretenen Möbel-Diskonters - verwandelt. Ein weiterer Lipo folgt im Sommer in Ansfelden/OÖ neben einer Kika-Filiale.

Konstant "fair" und ohne "Rabattschlachten"

Am Freitag ist die offizielle Eröffnung, aber schon beim Pre-Opening am Mittwoch gab es ein volles Haus. Geschäftsführer Dirk Herzig, langjähriger Chef der Schweizer Lipo-Märkte, sprach bei einer Pressekonferenz unter Hinweis auf den in Österreich wohl europaweit am stärksten umkämpften Markt in der Branche von einer "großen Herausforderung". Er zeigte sich aber überzeugt vom Erfolg: "Wir sind uns sicher, dass wir einmalig sind".

Lipo verspreche die "frechsten" - so auch der Slogan - und damit günstigsten Preise, diese aber konstant "fair" und ohne "Rabattschlachten". 90 Prozent der Produkte seien gleich zum Mitnehmen, geliefert und montiert werde die Ware - ebenfalls kostengünstig - egal an welche Adresse und auf Wunsch auch noch am Tag des Einkaufs. Lipo hebe sich von gängigen Diskontern im Bereich Service und Dienstleistungen ab, besonderer Fokus liege auf der Kundenzufriedenheit. "Wir wollen besser als der Markt sein", erklärte der Geschäftsführer.

Drei Mio. Euro wurden in Langenzersdorf investiert. Es stehen 8.000 Quadratmeter Verkaufsfläche - u.a. mit Küchen-Planungscenter - zur Präsentation "inspirierender Wohnwelten" zur Verfügung. Alle 40 Leiner-Mitarbeiter wurden übernommen und der Stand auf 45 aufgestockt, sagte Herzig.

Im Juni soll der Online-Verkauf gestartet werden. Zu Expansionsplänen befragt meinte Herzig, dass nur diese zwei Standorte konzipiert wurden. "Aber wir lernen schnell" - weitere Filialen seien auch nicht ausgeschlossen. Auf der Landkarte habe er "einige Punkte" markiert. 2011 gab es in der Schweiz elf Standorte, fünf Jahre später 22. Langfristig wolle man die Nummer eins werden - diese Position hat in Österreich Lutz mit seinen drei Marken XXXLutz, Mömax und Möbelix. Die Lipo Möbelhandels GmbH hat ihren Sitz in St. Pölten.