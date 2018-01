Brady unersättlich: Patriots als Favorit in Super Bowl .

Tom Brady holt zum nächsten großen Wurf aus. Der Star-Quarterback der New England Patriots will am Sonntag (0.30 Uhr in der Nacht auf Montag MEZ/live Puls 4) seinen sechsten Super-Bowl-Titel nach Hause bringen. Mit den Philadelphia Eagles stellt sich ein unangenehmer Gegner in den Weg. Die Patriots gehen dennoch als klarer Favorit ins Endspiel der National Football League (NFL) in Minneapolis.