Das Team aus Florida setzte sich am Sonntag in der Wildcard-Runde gegen die Buffalo Bills zu Hause mit 10:3 durch. Nächster Gegner in der Divisional Round (NFL-Viertelfinale) sind kommendes Wochenende die Pittsburgh Steelers.

Im Kampf um den zweiten Platz im Finale der American Football Conference (AFC) müssen die Tennessee Titans zu Titelverteidiger New England Patriots. Die Wildcard-Runde wurde am späten Sonntagabend mit dem Duell zwischen den New Orleans Saints und den Carolina Panthers abgeschlossen.