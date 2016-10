Erste Ermittlungsergebnisse zu Sprengstoff-Fund .

Nach einem Sprengstofffund am bayerisch-österreichischen Grenzübergang bei Kiefersfelden am vergangenen Freitag haben die deutschen Behörden am Mittwoch erste Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben. Durch eine kriminaltechnische Untersuchung hätten die sichergestellten Gegenstände "alleine" dem polnischen Lenker zugeordnet werden können, teilte das bayrische LKA mit.