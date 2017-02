Der mit einem Messer bewaffnete Täter betrat - wie NÖN.at am Montag berichtete - gegen 17.55 Uhr den Lebensmittelmarkt in Angern an der March und ging geradewegs auf die beiden Kassiererinnen an den Kassen zu. Er forderte Bargeld und bedrohte die geschockten Mitarbeiterinnen mit seiner Waffe.

Diese öffneten die Kassen, und der Täter entnahm hastig Bargeld. Danach lief er aus dem Geschäft und verlor dabei teilweise die Beute und auch das Tatmesser. Die Höhe der Beute ist derzeit unbekannt. Verletzt wurde niemand.

Täterbeschreibung: Der etwa zwischen 20 und 30 Jahre alte Täter war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert, dunkel bekleidet (schwarz/graue Arbeitshose), trug Handschuhe und dunkle Sportschuhe. Der Täter sprach mit ausländischem Akzent. Auffallend an der schwarzen Oberbekleidung ist eine rote bzw. rosa gefütterte Kapuze.

Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Angern an der March unter der Telefonnummer 059133-3201 erbeten.