Das reguläre Pensionsalter für Männer dürfte in dieser Legislaturperiode bei 65 Jahren bleiben, jenes der Frauen noch bei 60 Jahren (außer für Beamtinnen, wo es auch bei 65 liegt). Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat nach einem Bericht der Austria Presseagentur beim EU-Sozialrat in Brüssel eine Erhöhung betont, dass in den kommenden Jahren keine Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters vorgesehen sei.

In Deutschland liegt das Pensionsalter bei 67 Jahren. Hartinger meinte auf die Frage, ob es bis 2023 keine Änderung geben werde, derzeit sei nichts geplant. Ab 2024 tritt dann die bereits 1992 beschlossene schrittweise Erhöhung des Pensionsalters von 60 Jahren für Frauen in Kraft. Frauen des Geburtsjahrgangs 1963 und jünger sind davon betroffen. Allerdings ist der Sozialministerin bei der Reform des Arbeitslosengeldes bereits politisch das Heft aus der Hand genommen worden.

Konzept für die Generationen

Allerdings werde sehr wohl ein „Konzept erarbeitet, wo die Generationen auch für die Zukunft gesichert sind“, meinte Hartinger-Klein in Brüssel. Dabei werde man alles „anschauen, durchrechnen, simulieren und schauen, was denkbar ist“. Darauf angesprochen, ob sie glaube, dass das derzeitige Antrittsalter von 65 Jahren einfach weiterbestehen kann, sagte sie: „Möglich ist alles.“

In dieser Legislaturperiode werde es deswegen keine Änderung geben, „weil es nicht im Regierungsprogramm steht“. Ob man nicht auch Neues ins Regierungsprogramm aufnehmen kann? - Hartinger-Klein: „Das kann man sehr wohl. Aber wir haben so viele herausfordernde Reformen und Projekte“, man müsse nicht alle Baustellen aufreißen.