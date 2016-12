Der Botschafter sei kurz nach der Attacke im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen, meldete die Nachrichtenagentur RIA. Das russische Außenministerium bestätigte den Tod des Botschafters.

Der Angriff ereignete sich während einer Ausstellungseröffnung im Cagdas Sanatlar Merkezi, einer wichtigen Ausstellungshalle im Cankaya-Viertel, in dem die russische sowie viele andere Botschaften liegen. Bei der Attacke wurden nach Angaben türkischer Medien zumindest drei weitere Personen verletzt.

Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, der Angreifer sei von Sicherheitskräften "neutralisiert" worden. "Neutralisiert" bedeutet im Sprachgebrauch der türkischen Behörden, dass der Angreifer getötet, verletzt oder gefangen genommen wurde.

Wer hinter der Attacke steckt, blieb zunächst unklar. Die Extremistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hat in der Vergangenheit wiederholt Bombenanschläge in der Türkei verübt. Nach Angaben aus russischen Botschaftskreisen handelte es sich beim Täter um einen Islamisten. Eine Augenzeuge sagte der Nachrichtenagentur AFP, der Angreifer habe nach "Rache" für das russische Vorgehen in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo gesprochen.

Nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt soll der Täter ein türkischer Polizistsein. "Der Angreifer ist von der Polizei", schrieb Melih Gökcek am Montagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. Der Angreifer hatte den russischen Botschafter Andrej Karlow bei einer Ausstellungseröffnung in der türkischen Hauptstadt offenbar aus "Rache" für das russische Vorgehen im syrischen Aleppo erschossen.

Das für Dienstag geplante Treffen der Außen- und Verteidigungsminister Russlands, der Türkei und des Irans soll trotz des Attentats auf den russischen Botschafter in Ankara stattfinden. Dies erklärte der ranghohe russische Parlamentsabgeordnete Leonid Slutski am Montagabend in Moskau nach einem Bericht der Agentur Interfax. Bei dem Treffen soll es um den künftigen Kurs im Syrien-Konflikt gehen.

In den vergangenen Tagen hatte es in der Türkei wiederholt Proteste vor den Botschaften des Iran und Russlands wegen deren Unterstützung für die Offensive der syrischen Regierungstruppen gegen die Rebellen im syrischen Aleppo gegeben. In der türkischen Bevölkerung ist die Empörung groß über das Vorgehen des syrischen Machthabers Bashar al-Assad in der nordsyrischen Großstadt, die inzwischen von der syrischen Armee fast vollständig von den Rebellen zurückerobert wurde.

Der Zwischenfall könnte ein Rückschlag für die bilateralen Beziehungen sein. Ankara und Moskau hatten sich zuletzt wieder deutlich angenähert, nach einer schweren Krise 2015. Damals hatte die Türkei einen russischen Kampfjet im Grenzgebiet zu Syrien abgeschossen, der Kreml verhängte daraufhin Sanktionen. An diesem Dienstag beraten Minister aus der Türkei, Russland und dem Iran in Moskau über den Syrien-Konflikt. Das russische Präsidialamt erklärte am Montagabend, Präsident Wladimir Putin sei über die Attacke informiert worden.

Die Europäische Union hat das Attentat auf den russischen Botschafter in der Türkei verurteilt. "Ich war zutiefst erschüttert, von dem unfassbaren Angriff auf Botschafter Andrej Karlow heute Nachmittag in Ankara zu hören", schrieb die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini in einer Botschaft an den russischen Außenminister Sergej Lawrow. Mogherini drückte der Familie des Diplomaten und den russischen Behörden ihre Anteilnahme aus. "Wir möchten angesichts dieses kriminellen Gewaltakts unsere Solidarität mit Russland ausdrücken", hieß es in dem am Montagabend veröffentlichten Text weiter.