Die Frauen drängen verstärkt auf den Arbeitsmarkt, wie eine aktuelle Statistik vor dem Internationalen Frauentag am Donnerstag dieser Woche zeigt. Demnach hat sich der Erwerbsquote der Frauen zwischen 15 und 64 Jahren in Österreich von 62,2 Prozent im Jahr 2006 auf 67,7 Prozent im Jahr 2016 erhöht. Der Beschäftigungsgrad von Frauen war damit deutlich über dem EU-Schnitt mit 61,3 Prozent.

Dieser Zuwachs geht aber vor allem auf das Konto des steigenden Anteils an weiblichen Teilzeitbeschäftigen. Immerhin 947.000 Frauen gingen im Jahr 2016 einer Teilzeitarbeit nach. 2006 waren es insgesamt 703.000 in Teilzeit. Mit rund 1,038.000 weiblichen Mitarbeitern hat sich dagegen die Zahl der vollzeitbeschäftigten Frauen im Zehn-Jahres-Abstand in Österreich kaum verändert.

Negative Folgen bei der Pension

Vor allem Politikerinnen warnen vor den langfristig negativen Folgen der Teilzeitarbeit für Frauen. Denn Teilzeit bedeutet auch geringeres Gehalt und in der Folge später einmal weniger Pension. Allerdings gibt es vor allem viele Mütter, die von sich aus an einer Teilzeitbeschäftigung interessiert sind.

Als Gründe für die Teilzeitbeschäftigung wurde von 37,5 Prozent der Frauen Betreuungspflichten für Kinder oder hilfsbedürftige Personen angegeben. Bei den Männern ist dieser Anteil mit nur 4,2 Prozent viel, viel kleiner. In der Altersgruppe von 30 bis 44 Jahren gab dies sogar zwei Drittel der Frauen als Grund für Teilzeitarbeit an.

Frauen verdienen 16 Prozent weniger

Negativ auf die spätere Pensionshöhe wirkt sich jedoch auch der Einkommensunterschied zwischen Männer und Frauen aus, der in Österreich entgegen allen öffentlichen Beteuerungen nach wie vor groß ist. Laut den Daten der Statistik Austria verdienten unselbstständig tätige Frauen beim Bruttojahreseinkommen im Schnitt um knapp 38 Prozent weniger als Männer. Damit ist die Einkommenskluft gegenüber dem Jahr 2006 mit 40,5 Prozent jedoch kleiner geworden.

Die Einkommenskluft ist allerdings viel kleiner, wenn nur die Daten von Vollzeitbeschäftigten herangezogen werden und damit jene der vielen teilzeitbeschäftigten Frauen herausfallen. Dann verdienen Frauen im Schnitt um 15,9 Prozent weniger als Männer, auch da ist die Kluft gegenüber 2006 mit 21,8 Prozent kleiner geworden.