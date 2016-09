Trotz der Wirtschaftsnähe des AMS gebe es inakzeptable Entwicklungen, etwa in der Gastronomie und im Tourismus, "wo die Lehrlingszahlen leider zurückgegangen sind".

Es brauche Anstrengungen, dies wieder zu ändern, sagte Stöger am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Insgesamt konstatierte Stöger, dass "wir in Österreich einen dynamischen Arbeitsmarkt haben". Es gebe kurzfristige Jobs, die keine Lebensperspektive böten - aber heuer im August habe es um 57.000 Jobs mehr gegeben als ein Jahr zuvor.

Die Arbeitslosigkeit sei trotzdem hoch - auch deswegen, weil das "Ziel erreicht" worden sei, dass die Leute länger arbeiten. Auch Frauen seien stärker am Arbeitsmarkt vertreten, auch dieses "Ziel" habe man erreicht.

"Das wollen wir so. Das macht natürlich auch einen Druck am Arbeitsmarkt", sagte Stöger. Druck käme auch von ausländischen Arbeitskräften, etwa aus Deutschland, die auf den heimischen Arbeitsmarkt drängen würden.

Auch in den kommenden Jahren würden die Arbeitslosenzahlen in etwa auf dem derzeitigen Niveau bleiben. Im Jahresschnitt 2015 lag die Arbeitslosigkeit bei 9,1 Prozent. Die Ausbildungspflicht nach der Pflichtschule sei ein Schritt, um die Quote längerfristig zu senken.

Auch sollten alle Menschen eine zweite Chance bekommen, wenn sie sich beruflich umorientieren wollen - dafür diene das Fachkräftestipendium. Auch brauche es zur Arbeitsplatzsicherung Investitionen, so Stöger zu einem der SPÖ-Lieblingsthemen.

Und zwar könnten in den Gemeinden in Schulen und Kinderbetreuung investiert werden. Hier gehöre Geld zur Verfügung gestellt. Stöger sprach von 750 Mio. Euro, die nicht aus dem Gesamtschulpaket kommen könnten.

Zur zuletzt wirtschaftsseitig etwas aufgeflammten Kritik an zu vielen Betriebskontrollen sagte Stöger, dass die Arbeit von Arbeitsinspektoren ähnlich einer Verkehrskontrolle der Sicherheit diene. "Vergleichen sie die österreichischen Bedingungen auf den Baustellen, dann sehen sie, dass die Arbeitsunfälle massiv reduziert worden sind."

70.000 Betriebskontrollen gebe es pro Jahr. Zuletzt seien in einem Jahr 120.000 Mängel festgestellt worden. Insgesamt habe es 2.000 Strafanträge gegeben. Die Arbeit der Inspektoren erfolge zum Schutz der Arbeitnehmer.