Neuville gewann Auftakt zum WM-Lauf .

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul haben im Hyundai I20 C den Auftakt zur WM-Rallye in Villa Carlos Paz in Argentinien gewonnen. Das belgische Duo setzte sich am Donnerstag in der Spezial-Sonderprüfung in 1:54,4 Minuten vor den Esten Ott Tänak/Martin Järveoja (Toyota Yaris/+0,3 Sek.) und den in der WM führenden Franzosen Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford Fiesta/0,4) durch.