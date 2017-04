Das gab die Asfinag am Samstag in einer Aussendung bekannt. Der Grund sind Tunnelreinigungsarbeiten, die Sperren dauern jeweils von 20.00 bis 6.00 Uhr.

Von Montag auf Dienstag werden die Tunnel Semmering und Steinhaus in Fahrtrichtung Wien gewaschen, die Tunnel Grasberg und Eselstein in Fahrtrichtung Bruck. In der Nacht auf Mittwoch sind die Tunnel Spital und Ganzstein in Richtung Bruck an der Reihe. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag werden die Tunnel Semmering und Steinhaus in Richtung Bruck sowie Grasberg und Eselstein in Fahrtrichtung Wien gewartet und gereinigt.

In der Nacht auf Freitag schließlich sind die Tunnel Ganzstein und Spital in Fahrtrichtung Wien an der Reihe, der Tunnel Krieglach in beiden Fahrtrichtungen. Der Verkehr wird jeweils ab Kindberg Ost bzw. Mürzzuschlag West sowie in Spital respektive Maria Schutz ab- bzw. wieder aufgeleitet.