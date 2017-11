Nordkorea feuerte erneut Rakete ab .

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut eine ballistische Rakete abgefeuert. Die Rakete sei von der Provinz Süd-Pyongan in östliche Richtung abgefeuert worden, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch in der Früh (Ortszeit) unter Berufung auf das Militär in Seoul. Die US-Streitkräfte in der Pazifik-Region sind laut Pentagon dabei, die Erkenntnisse zu bestätigen.