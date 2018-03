Die betroffenen 10.000 Passagiere seien großteils schon umgebucht, "die Auswirkungen sind nicht mehr zurückzunehmen". Zugleich sagte Thier mit Blick auf die kurzfristige Absage: "Über die Vorgehensweise von Gewerkschaft und Betriebsrat Bord sind wir verwundert." "Wir können uns bei unseren Kunden nur für die Unannehmlichkeiten entschuldigen", so Thier. Es gebe für die AUA sicher einen wirtschaftlichen Schaden, genaue Zahlen über die Höhe lägen aber noch nicht vor.

Der AUA-Betriebsrat Bord bekräftigte am Vormittag, dass der Betriebsratsvorsitzende Rainer Stratberger erkrankt sei. Laut Paragraph 46 des Arbeitsverfassungsgesetzes müsse aber eine Betriebsversammlung vom Betriebsratsvorsitzenden geleitet werden, da sonst das Unternehmen vor Gericht geltend machen könnte, dass die Betriebsversammlung nicht rechtskonform abgehalten wurde. Deshalb "sehen wir uns gezwungen, die geplanten Versammlungen kurzfristig abzusagen".

Das gelte auch "im Hinblick darauf, dass es seitens der Austrian in den vergangenen Tagen massiven Druck gegenüber dem Personal gegeben hat, nicht an der Betriebsversammlung teilzunehmen", heißt es in der Betriebsratsaussendung. Das allerdings bestreitet Thier entschieden. "Das Gegenteil ist der Fall. Auch über diese Aussage sind wir verwundert. Wir haben ja das Flugprogramm ausgedünnt, um die Betriebsversammlungen zu ermöglichen", sagte er.

"Um die Belegschaft zu schützen und die Betriebsversammlungen rechtskonform umzusetzen, werden wir nach der Gesundung unseres Vorsitzenden einen neuen Termin suchen", heißt es in der Aussendung des Betriebsrates. Alle Beschäftigten sollten ihren Dienst laut Dienstplan antreten. "Zudem ersuchen wir die Passagiere erneut um Verständnis für die Situation und die für sie daraus resultierenden Unannehmlichkeiten."