Auch Marcel Sabitzer, bei dem Teamchef Marcel Koller zu Mittag von einer leichten Erkrankung berichtet hatte, stand auf dem Platz.

Der 23-Jährige von RB Lepizig könnte damit am Dienstag (20.45 Uhr) wie zuletzt in der WM-Qualifikation gegen die Republik Moldau (2:0) in der Startformation stehen.