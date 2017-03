NEOS-Abgeordneter Vavrik wechselt zur ÖVP .

NEOS-Abgeordneter Christoph Vavrik wechselt in den ÖVP-Klub. Das teilte der VP-Klub am Donnerstag mit. Vavrik war bei den NEOS wegen seiner Aussagen zur Homosexuellen-Adoption in Ungnade gefallen.