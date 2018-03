Der alkoholisierte Mann weigerte sich laut Polizei zunächst, dem Zugbegleiter seine Fahrkarte zu zeigen. Dann zog er die Notbremse, schlug eine Fensterscheibe mit einem Nothammer ein und bedrohte den Zugbegleiter mit dem Umbringen.

Die Polizei schritt am Bahnhof in St. Michael in der Obersteiermark im Bezirk Leoben ein. Der äußerst aggressive Steirer beschimpfte und bedrohte die Beamten. Er wurde schließlich festgenommen. Verletzt wurde niemand.