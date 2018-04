Es sei noch zu prüfen, ob er einer Auslieferung zustimmt oder Rechtsmittel einlegt, sagte die Sprecherin des Landesgerichts für Strafsachen Wien, Christina Salzborn. Der Ex-Soldat aus dem US-Staat Wisconsin war sieben Jahre auf der Flucht gewesen.

Im Jahr 2011 hätte sich der ehemalige Angehörige der U.S. Marines wegen 74 Anklagepunkten, darunter sexueller Missbrauch und Stalking, Körperverletzung, Kidnapping und Besitz von Kinderpornografie, vor Gericht verantworten sollen, tauchte aber unter. Er soll u.a. seine ehemalige Lebensgefährtin verfolgt, verprügelt und zu entführen versucht haben, als sie ihn verlassen wollte.

Zuletzt dürfte sich der 50-Jährige zumindest eine Zeit lang in Wien aufgehalten haben, in Österreich liegt gegen den Mann bei den Behörden nichts vor. Der US-Amerikaner wurde Freitagfrüh von heimischen Zielfahndern in einem Geschäft in der Wiener Innenstadt festgenommen.