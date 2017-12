Alfano begrüßte die Worte des Bundeskanzlers Sebastian Kurz zum festen Willen Österreichs, mit Italien im Rahmen der EU zusammenzuarbeiten, hieß es in einer Presseaussendung Alfanos am Donnerstag. "Im Geist des gegenseitigen Vertrauens und der loyalen Zusammenarbeit, die die Beziehungen der beiden EU-Mitgliedsstaaten inspirieren, haben Ministerin Kneissl und ich beschlossen, uns in den nächsten Wochen persönlich zu treffen", berichtete Alfano.

Der italienische Außenminister gratulierte der Kollegin zum neuen Amt. "Ich bin sicher, dass wir gemeinsam weiter die historischen und exzellenten Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern entwickeln werden", so Alfano.