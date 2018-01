Als zweite Hürde warten Wesley Koolhof/Artem Sitak (NED/NZL). Über einen Auftakterfolg durfte sich auch Auckland-Finalist Philipp Oswald freuen. Der Vorarlberger behielt mit dem Weißrussen Max Mirnyi gegen Thomas Fabbiano/Dudi Sela (ITA/ISR) hauchdünn mit 7:6(5),3:6,7:6(4) die Oberhand und wird nun mit einem Duell mit den auf Position sechs eingestuften US-amerikanischen Bryan-Brüdern belohnt.

Ebenfalls eine Runde weiter kam Alexander Peya. Mit dem Kroaten Nikola Mektic feierte der Wiener einen 6:3,6:0-Sieg gegen die Franzosen Julien Benneteau/Jonathan Eysseric. Auch auf Peya/Mektic wartet nun ein schwieriges Los, geht es doch gegen die Kolumbianer Juan Sebastian Cabal/Robert Farah, die Nummern elf des Turniers. Mit Andreas Haider-Maurer ist noch ein vierter ÖTV-Akteur im Doppel-Einsatz, er absolviert sein Erstrundenspiel mit dem Georgier Nikolos Basilaschwili gegen die Inder Leander Paes/Purav Raja erst am Donnerstag.

An dem Tag trifft auch der Weltranglistenfünfte Dominic Thiem auf den US-Amerikaner Denis Kudla, das ÖTV-Ass ist Österreichs einziger Beitrag in der zweiten Einzel-Runde. Die Partie beginnt um 01.00 Uhr MEZ in der Margaret Court Arena.