Ex-ÖFB-Teamchef Karl Stotz (90) tot .

Österreichs Fußball trauert um Karl Stotz: Der ehemalige Austria-Wien-Spieler und -Trainer sowie Ex-ÖFB-Teamchef starb - nur wenige Tage nach seinem 90. Geburtstag - Dienstagfrüh daheim in Seefeld in Tirol. Das teilte der FK Austria Wien mit. Stotz wird am Freitag um 10.00 Uhr in Seefeld beigesetzt.