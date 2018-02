Die gesetzliche Grundlage für die Weitergabe von Fluggastdaten ist bereits in Begutachtung, der nächste Schritt, damit Polizeibehörden leichter auf Daten zur Kontrolle und Verarbeitung zugreifen können, dürfte nun gemacht werden.

Für die Sitzung des Ministerrats morgen, Mittwoch, soll ein Gesetzesentwurf vorbereitet werden, mit dem Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) Lücken bei der Überwachung internetbasierter Kommunikation wie WhatsApp beseitigen möchte. Dies soll als Ersatz für die frühere Vorratsdatenspeicherung je nach Anlass bei Verdachtsfällen etwa auf terroristische Aktivitäten möglich werden.

Der Innenminister und die Regierung haben es bei der Ausweitung der Nutzung von Daten offenbar eilig. Der Ersatz-Lösung für die Vorratsdatenspeicherung ist vorgesehen, obwohl die FPÖ in der Oppositionszeit noch Bedenken geäußert hat.

Bei der durch die EU vorgegebene Weitergabe von Fluggastdaten durch Fluglinien haben Experten zumindest Bauchweh. Die Datenschutzbehörde zieht zumindest den Umfang der Daten, die weitergeliefert werden sollen, in Zweifel. Die EU-Richtlinie sieht nur die verpflichtende Weitergabe der Daten von Flügen aus EU-Staaten in Drittländer und umgekehrt vor, aber keine Pflicht bei Flügen innerhalb der EU, wie das nun in Kickls Gesetzesentwurf geplant ist.

Bedenken gegen Ausweitung

Damit werde der Personenkreis, der von einem Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz betroffen sei, „erheblich erweitert“, warnt die Datenschutzbehörde in ihrer Stellungnahme zum Gesetz über Fluggastdaten.

Dafür fehlt den Experten eine nähere Begründung. Angesichts der verfassungsrechtlichen Verpflichtung, dass personenbezogene Daten nur im unbedingt notwendig Ausmaß verarbeitet werden sollen, müsse zumindest eine Begründung für diese große Ausweitung der Kontrolle erfolgen, wird daher von der Datenschutzbehörde verlangt.

Noch etwas stößt den Datenschützern bei Kickls Gesetzesvorhaben sauer auf, die offensichtlich auf eine möglichst uneingeschränkte Weitergabe von Fluggastdaten hinauslaufen. Die Verpflichtung der EU-Richtlinie, überschüssige Daten dauerhaft zu löschen, finde sich nicht in dem Gesetzesentwurf. Es finde sich auch keine Beschränkung des Zwecks bei der Datenverarbeitung. Beides sollte nachträglich noch erfolgen, meint die Datenschutzbehörde.