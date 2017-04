Chelseas Kante erstmals Englands Fußballer des Jahres .

N'Golo Kante ist zum ersten Mal in seiner Karriere zum Fußballer des Jahres in England gewählt worden. Der 26-jährige Mittelfeldakteur von Chelsea wurde am späten Sonntagabend durch die Professional Footballers' Association (PFA) ausgezeichnet und tritt die Nachfolge von Leicester Citys Riyad Mahrez an, der 2016 als erster Afrikaner die Auszeichnung erhalten hatte.