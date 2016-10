Er erhalte den Preis für seine Bemühungen, den seit über 50 Jahren währenden Guerillakrieg in seinem Land zu beenden, teilte das norwegische Nobelpreiskomitee am Freitag in Oslo mit. Die Anerkennung gelte auch dem kolumbianischen Volk, das die Hoffnung auf Frieden nicht aufgegeben habe, und den vielen Opfern.

Santos hatte nach zähen Verhandlungen einen Friedensvertrag mit der linksgerichteten FARC (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens) ausgehandelt, der den jahrzehntelangen Krieg mit der marxistischen Guerilla-Gruppe beenden sollte. Bei einem Referendum sprachen sich die Kolumbianer am Sonntag aber überraschend mit knapper Mehrheit gegen den Vertrag aus. Das heiße nicht zwangsläufig, dass der Friedensprozess damit am Ende sei, teilte das Nobelpreiskomitee mit.

Der längste bewaffnete Konflikt Lateinamerikas zwischen FARC und der kolumbianischen Regierung forderte mindestens 220.000 Menschenleben. Millionen wurden vertrieben und die wirtschaftliche Entwicklung des öl- und kohlereichen Landes gebremst.

Die Vorsitzende des Nobelkomitees, Kaci Kullmann Five, sagte, Santos werde für seine "entschlossenen Bemühungen" ausgezeichnet, den "mehr als 50 Jahre langen Bürgerkrieg in dem Land zu beenden". Dieses Votum bedeute aber "nicht zwangsläufig, dass der Friedensprozess tot ist", sagte Kullmann Five.

Im vergangenen Jahr hatte das fünf Mitglieder starke Nobelkomitee das tunesische Quartett für den nationalen Dialog ausgezeichnet. Der Zusammenschluss aus Gewerkschaftsverband, Arbeitgeberverband, Menschenrechtsliga und Anwaltskammer war für den gemeinsamen Einsatz für einen friedlichen Übergang in Tunesien geehrt worden.

Wie die anderen Nobelpreise wird der mit acht Millionen schwedischen Kronen (etwa 850.000 Euro) dotierte Friedensnobelpreis am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel, verliehen. Überreicht wird die Auszeichnung aber im Gegensatz zu den Nobelpreisen für Literatur, Medizin, Physik und Chemie nicht in Stockholm, sondern in Oslo.