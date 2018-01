Nach Verfolgungsjagd drei Verdächtige festgenommen .

Drei Fahrzeugdiebe sind der Polizei in der Nacht auf vergangenen Freitag im Bezirk Baden ins Netz gegangen. Nach einer Verfolgungsjagd war ein verdächtiger Lkw gestoppt worden: In dem ungarischen Kastenwagen befanden sich ein Motor-, Kleinkraft- und Fahrrad. Die Zweiräder waren zuvor in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) gestohlen worden.