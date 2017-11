Der Profi der Cleveland Cavaliers hatte sich beim 108:97-Sieg gegen seinen Ex-Club Miami Heat am Dienstag zu vehement beim Schiedsrichter beschwert und wurde ausgeschlossen.

"Ich habe ihm gesagt, was ich zu sagen hatte und bin dann weitergegangen", erklärte der 32-jährige James. Schiedsrichter Kane Fitzgerald betonte, ausschlaggebend seien mehrere Aktionen des Flügelspielers der Cavaliers gewesen. James stürmte nach einem nicht erfolgten Pfiff in Richtung des Referees und gestikulierte wild. Die Partie war zum Zeitpunkt des Feldverweises im dritten Viertel schon entschieden: James' Cavaliers führten mit 23 Punkten Vorsprung und feierten gegen die Heat ihren neunten Sieg in Serie.

Die Los Angeles Clippers müssen längere Zeit auf Blake Griffin verzichten. Der 28-jährige Power Forward fällt wegen einer Innenbandzerrung bis zu zwei Monate aus, teilte der Club am Dienstag mit. Nach dem Abgang von Spielmacher Chris Paul ist Griffin der Führungsspieler bei den Kaliforniern. Er verletzte sich beim 120:115-Sieg seiner Clippers gegen den Stadtrivalen Los Angeles Lakers.

Dienstag-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA): Cleveland Cavaliers - Miami Heat 108:97, Utah Jazz - Denver Nuggets 106:77, Chicago Bulls - Phoenix Suns 99:104, Minnesota Timberwolves - Washington Wizards 89:92, Sacramento Kings - Milwaukee Bucks 87:112.