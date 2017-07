ÖBV-Herren bezwangen Kosovo 74:49 .

Sieg für Österreichs Basketball-Herren im zweiten Test vor der WM-Vorqualifikation: Das ÖBV-Team bezwang am Samstagabend in Kapfenberg die Auswahl aus dem Kosovo deutlich 74:49 (33:22). Beim ersten Aufeinandertreffen überhaupt in der Länderspielgeschichte war Thomas Klepeisz (16) erfolgreichster rot-weiß-roter Scorer.