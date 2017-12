Pöltl bester Rebounder Torontos bei Sieg in Charlotte .

Mit einem 129:111 bei den Charlotte Hornets haben die Toronto Raptors in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) den 21. Saisonsieg in der NBA insgesamt, den zehnten in der Fremde und den vierten hintereinander gefeiert. Der Wiener Jakob Pöltl war dabei bester Rebounder seines Teams. Er packte achtmal am Brett zu, fünfmal davon in der Offensive.