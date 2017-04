Toronto gewann mit Pöltl nach starkem Finish in Detroit .

Ein starkes Finish hat den Toronto Raptors in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) in der NBA einen 105:102-Erfolg bei den Detroit Pistons beschert. Der Wiener Jakob Pöltl trug in 12:53 Minuten auf dem Parkett vier Punkte und einen Rebound bei.