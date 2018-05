Toronto unterlag in Overtime-Krimi Cleveland .

Die Toronto Raptors haben ihr Auftaktspiel in der zweiten Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA) knapp verloren: Der Club des Wieners Jakob Pöltl unterlag am Dienstagabend (Ortszeit) im Heimspiel Vizemeister Cleveland Cavaliers nach Verlängerung 112:113 und liegt damit in der "best of seven"-Serie 0:1 zurück. Spiel zwei findet in der Nacht auf Freitag (ab 0.00 Uhr MESZ) statt.