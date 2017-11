Heynckes hört am Saisonende laut Rummenigge auf .

Karl-Heinz Rummenigge geht nach eigenen Angaben von einem Ende des Trainerengagements von Jupp Heynckes beim FC Bayern nach dieser Saison aus. "Jupp hat das kundgetan, das wird dann so sein", betonte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Dienstag in München.