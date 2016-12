Der Bayern-Legionär gewann die von der APA - Austria Presse Agentur unter den zehn Bundesliga-Trainern durchgeführte Wahl knapp vor Christian Fuchs und baute seinen Status als Rekordsieger vor Ivica Vastic (4) aus.

"Das ist eine riesige Ehre und etwas sehr Besonderes für mich", erklärte der ÖFB-Star. Alaba erhielt 22 Punkte und blieb damit drei Zähler vor Fuchs, der mit Leicester City in der vergangenen Saison sensationell englischer Meister wurde. Auf Rang drei landete Marcel Sabitzer (12), Vierter wurde Marko Arnautovic (11).

2013 und 2014 wurde Alaba von allen zehn Bundesliga-Trainern auf Rang eins gereiht, im Vorjahr noch von neun. Diesmal reichte es zu drei Top-Platzierungen - eine davon kam vom scheidenden Interimscoach des Winterkönigs SCR Altach, Werner Grabherr. "Alaba ist bei einem Topclub und das Aushängeschild des österreichischen Fußballs. Er überzeugt mit seinen Leistungen regelmäßig auf höchstem Level", sagte Grabherr.

Auch für Christian Benbennek von der SV Ried war Alaba in diesem Jahr der beste österreichische Kicker. "Weil er einer der besten Linksverteidiger der Welt ist", lautete die Begründung des Deutschen.

Ivica Vastic vom SV Mattersburg setzte den 24-Jährigen ebenfalls an die erste Stelle. "Er bringt noch immer regelmäßig und konstant gute Leistungen bei einem Topteam wie Bayern München", meinte der Ex-Teamspieler über Alaba, der von Jochen Fallmann (St. Pölten), Heimo Pfeifenberger (WAC), Oliver Lederer (Admira) und Thorsten Fink (Austria) nicht in deren Top-3 nominiert wurde.

Alaba gewann mit den Bayern in diesem Jahr die Meisterschaft und den Cup, außerdem schaffte er es als unumstrittener Stammspieler mit dem deutschen Rekordmeister bis ins Semifinale der Champions League. Demgegenüber steht allerdings das enttäuschende Abschneiden mit der ÖFB-Auswahl bei der EURO 2016 in Frankreich sowie der missglückte Start in die laufende WM-Qualifikation.